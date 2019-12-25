Чемодан обнаружили в лесном массиве около железнодорожной станции Радонеж Сергиево-Посадского городского округа.

В Подмосковье неизвестные оставили в чемодане тело женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

О происшествии стало известно 18 июня. Туристический чемодан с телом пожилой женщины обнаружили грибники. Они обратились в правоохранительные органы. Личность погибшей не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье 105-ой УК РФ. Следственный комитет и криминалисты ГСУ СК России по Московской области осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев. Правоохранители назначили молекулярно-генетическую и судебно-медицинскую экспертизу.

Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты проводят комплекс иных следственных действий, которые направлены на установление обстоятельств произошедшего.

Ранее мы сообщили, что Роспотребнадзор обновил правила для точек общественного питания.

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