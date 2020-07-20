Роспотребнадзор обновил правила для точек общественного питания. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Новые правила разработаны в рамках "регуляторной гильотины". По ним заведения общепита не смогут включать в счет чаевые, комиссию и другие расходы, которые не связаны со стоимостью товара. Если потребитель зафиксирует нарушение, он может потребовать вернуть уплаченную на такие расходы сумму. Помимо этого, в проекте закрепляется возможность дистанционного оформления заказа. Для этого кафе или ресторан должен предоставить ссылку на электронную книгу отзывов и приложений.
Заведения общественного питания обязаны предоставлять клиентам информацию об услугах – цену услуг, условия оплаты, сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов и витаминов.
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