В записке к документу сказано, что новые правила призваны заменить подзаконные акты, которые будут действовать до 2021 года.

Роспотребнадзор обновил правила для точек общественного питания. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новые правила разработаны в рамках "регуляторной гильотины". По ним заведения общепита не смогут включать в счет чаевые, комиссию и другие расходы, которые не связаны со стоимостью товара. Если потребитель зафиксирует нарушение, он может потребовать вернуть уплаченную на такие расходы сумму. Помимо этого, в проекте закрепляется возможность дистанционного оформления заказа. Для этого кафе или ресторан должен предоставить ссылку на электронную книгу отзывов и приложений.

Заведения общественного питания обязаны предоставлять клиентам информацию об услугах – цену услуг, условия оплаты, сведения о содержании в блюдах белков, жиров, углеводов и витаминов.

Ранее мы сообщили, что посольство США осудило строительство военных кораблей в Крыму.