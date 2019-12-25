Подпольный цех по переработке мяса диких животных нашли в Курортном районе

Полиция изъяла 1,5 тонны мяса и 25 кг икры из подпольного цеха.

В Курортном районе Петербурга полицейские обнаружили подпольный цех, где 46-летний местный житель перерабатывал рыбу и мясо диких животных. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе рейда правоохранители изъяли более 1,7 тонны рыбы, 25,4 килограмма икры и почти 1,5 тонны мяса. По факту нарушения возбуждено уголовное дело.

Всего полицейские провели 235 рейдов, проверив более тысячи транспортных средств, десятки пунктов приёма древесины и объектов переработки водных биоресурсов. В результате изъято свыше тысячи кубометров древесины, более 5,5 тонны водных биоресурсов, четыре единицы техники и около сотни орудий незаконной добычи рыбы.

Кроме того, во Всеволожском районе задержали местного жителя, охотившегося на лося, — у него изъяли 18 единиц оружия. В Кингисеппском районе начались расследования по фактам незаконной охоты на кабана и незаконного вылова кумжи, занесённой в Красную книгу.

Также зафиксировано 19 случаев незаконной вырубки леса. Больше всего нарушений произошло в Бокситогорском и Выборгском районах.

Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области