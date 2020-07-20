Посольство США осудило строительство военных кораблей в Крыму

Речь идет о проекте "Прибой", реализацией которого занимается завод "Залив" в Керчи.

Посольство США на Украине осудило строительство военных кораблей в Крыму. Об этом сказано на странице дипмиссии в Twitter.

В американском посольстве на Украине полагают, что строительство Россией военных кораблей на украинской территории нарушает нормы международного права. В дипмиссии посчитали, что это "самовольное" решение России. Дипломаты уточнили, что антироссийские санкции будут действовать до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над Крымом и не выведет своих солдат из Донбасса.

Ранее мы сообщили, что в результате беспорядков в Сиэтле пострадали 12 полицейских.

Видео: kremlin.ru