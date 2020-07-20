Акция протеста началась утром. Сначала участники вели себя адекватно, но потом к митингу присоединились люди с битами.

В результате беспорядков в Сиэтле пострадали 12 полицейских. Об этом сообщают полицейские департамента города.

В воскресенье в Сиэтле прошли беспорядки. В сообщении полиции говорится, что все те, кто нанесли ущерб людям, зданиям и частным учреждениям штата, понесут ответственность за содеянное. Уточняется, что изначально акция протеста носила мирный характер. Однако, спустя 3 часа пришли протестующие с бейсбольными битами. Они начали разбивать окна зданий и обливать их краской. Кто-то из злоумышленников совершал ограбления.

Полиция попыталась остановить беспорядки. Два правоохранителя подверглись нападению. Протестующие бросали бутылки и камни в полицейских, кидали в них фейерверки и пытались ворваться в здания. В ответ стражи порядка применили светошумовые гранаты и перцовый газ.

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Видео: Youtube/Tommy Decentralized 2