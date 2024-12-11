В США в аэропорту Сиэтла столкнулись два пассажирских самолета

Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.

Два пассажирских лайнера столкнулись при рулении на взлтно-посадочной полосе, расположенной на территории американского аэропорта в городе Сиэтл штата Вашингтон. Соответствующей информацией с читателями поделились авторы местного издания Newsweek. Известно, что самолет японских авиалиний Japan Airlines во время маневра задел хвостовую часть припаркованного борта компании Delta. Некоторые рейсы были задержаны, однако сам инцидент произошел вне зоны воздушного контроля. Никто не пострадал в ходе чрезвычайной ситуации. В пресс-службе воздушной гавани указали, что сотрудники занимались безопасной высадкой пассажиров и доставкой их в терминал. Расследование происшествия взято под контроль управлением гражданской авиации.

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ, РИА Новости США