Дзяман включен в перечень террористов и экстремистов от Росфинмониторинга.

Южный окружной военный суд заочно приговорил полковника Вооруженных сил Украины Николая Дзямана к пожизненному заключению. В России уточнили, что иностранец отдал приказ сбить самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 над территорией Краснодарского края. Соответствующие данные журналистам новостного агентства ТАСС предоставил представитель судебной инстанции.

Дзямана Николая Ивановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. источник ТАСС

Напомним, что 23 февраля 2024 года воздушное пространство нашего государства патрулировал самолет Воздушно-космических сил РФ. Данный борт не имел вооружения и не был предназначен для непосредственного ведения сражений. Украинский полковник Дзяман отдал своим подчиненным незаконный приказ на ликвидацию объекта. Действия военнослужащего от киевского режима привели к гибели десяти членов экипажа и уничтожению самолета. Суд в Москве ранее заочно арестовал Николая Дзямана. В настоящее время Дзяман включен в перечень террористов и экстремистов от Росфинмониторинга.

Фото: Piter.tv