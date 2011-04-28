Всего в больницы были доставлены 11 человек.

В Сиэтле автобус въехал в здание. Об этом сообщили в пожарной службе города.

Инцидент произошел вечером 22 июня в центре Сиэтла. Водитель автобуса не справился с управлением и въехал в здание. Пассажиры смогли самостоятельно выбраться до прибытия пожарных. Всего в больницы были доставлены 11 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Местная полиция выясняет причины ДТП.

Ранее мы сообщали, что четыре человека погибли при стрельбе в Арканзасе.

Видео: YouTube / FOX 12 Seattle