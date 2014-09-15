Нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу.

Четыре человека погибли при стрельбе в Арканзасе. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.

Инцидент произошел 21 июня в продуктовом магазине в городе Фордайс. В результате стрельбы девять человек получили ранения. Отмечается, что среди пострадавших двое полицейских, однако их жизни ничего не угрожает. Нападавший получил серьезные ранения и был взят под стражу.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека.

Фото: YouTube / 13WMAZ