При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека

Трое человек с огнестрельными ранениями были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.

При стрельбе на вечеринке в штате Теннесси погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Мемфиса.

Инцидент в ночь на 21 апреля во время уличной вечеринки. По данным следствия, мероприятие проводили без официального разрешения. В нем участвовали около 200-300 человек. Причина стрельбы не уточняется.

Также в полиции Мемфиса уточнили, что трое человек с огнестрельными ранениями были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 11 пострадавших обратились за медпомощью самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что при стрельбе в Вашингтоне погиб человек.

Видео: X / KWAM News Radio 990 AM Memphis