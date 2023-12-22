При стрельбе на вечеринке в Теннесси погибли два человека

При стрельбе на вечеринке в штате Теннесси погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Мемфиса.
Инцидент в ночь на 21 апреля во время уличной вечеринки. По данным следствия, мероприятие проводили без официального разрешения. В нем участвовали около 200-300 человек. Причина стрельбы не уточняется.
Также в полиции Мемфиса уточнили, что трое человек с огнестрельными ранениями были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Кроме того, еще 11 пострадавших обратились за медпомощью самостоятельно.
Ранее мы сообщали, что при стрельбе в Вашингтоне погиб человек.
Видео: X / KWAM News Radio 990 AM Memphis
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