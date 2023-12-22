При стрельбе в Вашингтоне погиб человек

Полиция разыскивает преступников, скрывшихся на автомобиле.

Один человек погиб, еще пятеро, включая двоих детей, пострадали в результате стрельбы, которая произошла на территории американской столицы. Соответствующее заявление сделала шеф местной полиции Памела Смит. Иностранка пояснила журналистам во время брифинга, транслируемого в социальных сетях, что огонь велся в северо-западной части города Вашингтона, где нет государственных учреждений. Одним из пострадавших является 12-летний ребенок. У всех пациентов медики зарегистрировали травмы, которые не предоставляющие угрозу для здоровья.

Двое мужчин, одна женщина и девятилетний ребенок были доставлены... в местные больницы. Памела Смит, шеф полиции

На официальной странице полицейского управления столицы США правоохранительные органы отметили, что после криминального инцидента разыскивают голубой автомобиль Toyota. Предположительно, именно в этом транспортном средстве скрылись двое злоумышленников.

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по машине на проспекте Энтузиастов.

Фото и видео: X (нежелательная социальная сеть на территории России) / DC Police Department