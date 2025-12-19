Посольство России взяло на контроль поиски пропавшей в Сиэтле Натальи Хованской

Экстрасенсы видят ее живой.

Посольство России в США взяло на особый контроль ситуацию с исчезновением в Сиэтле 39-летней гражданки РФ Натальи Хованской, которая перестала выходить на связь с родными с 1 января 2026 года. Об этом сообщает КП-Петербург со ссылкой на отца женщины и официальный ответ дипмиссии.

Последний контакт Натальи Хованской с родителями в Дальнегорске состоялся в новогоднюю ночь. Она сообщила о походе за продуктами и с тех пор на связь не выходила, хотя ранее общалась с семьёй ежедневно. Отец женщины, Павел Хованский, обратился в российское посольство. В ответе дипмиссии, направленном в редакцию, указано, что уведомлений от американских властей не поступало, а посольство направило запросы в уполномоченные ведомства США.

Также сообщается, что Иммиграционно-таможенная служба США не задерживала россиянку. Полиция Сиэтла, по данным на момент публикации, на запросы не отвечала. Волонтёрам, проверявшим квартиру женщины, не удалось установить контакт, за дверью была тишина. Известно, что в 2025 году Наталья Хованская заявила в полицию на своего мужа, американца Томаса Кристенсена, по факту домашнего насилия. Суд отселил мужчину, обязал его содержать жену и наложил запрет на приближение с отслеживающим браслетом. Развод оформлен не был.

Отец пропавшей не исключает мести со стороны мужа, а также версию о возможном похищении бездомными, которых женщина иногда подкармливала. В отчаянии семья обратилась к помощи экстрасенсов, которые, по их словам, "видят её живой". К поискам также подключился частный детектив из Майами.

Фото: предоставлено "КП"