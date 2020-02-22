Дипломаты указали, что Европа проводит сознательную политику по переписыванию истории.

Нидерланды официально не приглашали российских представителей на памятные мероприятия, организованные по случаю окончания Второй мировой войны в Европе. Соответствующей информацией с журналистамми новостного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники российского посольства в Гааге. Известно, что в этой стране памятные события в 2026 году будут организованы 4 и 5 мая.

В Нидерландах... это День памяти и День освобождения от нацистской оккупации. В последние годы местные власти каких-либо приглашений на официальные мероприятия нам не направляют. сообщение от дипмиссии

Дипломаты рассказали прессе, что правительства европейских государств предпочитают закрывать глаза на то, что именно благодаря решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма свобода Нидерландов стала возможной.

В Петербург с начала года ввезли 8 млн цветов из Эквадора и Нидерландов.

