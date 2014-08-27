Северо-Западное управление Россельхознадзора отчиталось об объемах импортных поставок свежих срезов. Почти 40 тыс зараженных растений уничтожили, остальные попали к получателям.

С января 2026 года специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз в Петербург 8 млн свежесрезанных цветов. Продукция поступила из семи государств. Ключевыми экспортерами стали Эквадор (3 млн штук), Нидерланды (2,2 млн штук) и Кения (1,5 тыс штук). Также цветы доставили из Колумбии (1 млн штук), Армении (144,4 тыс штук), Италии (29,4 тыс штук) и Израиля (5,8 тыс штук). Основной поток грузов, а именно 80%, прошел автомобильным транспортом через территорию Латвии.

В текущем году зафиксирован рост прямых авиапоставок из Эквадора, Кении и Армении. При проведении фитосанитарного контроля инспекторы выявили 36 случаев заражения продукции карантинными объектами. В их числе оказались западный цветочный трипс, возбудители белой ржавчины хризантем, американский северный минер, белокрылка и томатный трипс.

Около 40 тыс зараженных цветов не допустили к ввозу на территорию города, их уничтожили силами владельцев. Остальные партии направили получателям.

Ранее мы сообщали, что поставки цветов в Петербург перед 8 Марта выросли на 4%

Фото: pxhere.com