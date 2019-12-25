Россиянку, освобожденную в Мьянме, направят в Таиланд для репатриации

Из Таиланда женщина будет возвращена на Родину.

Освобожденная из мошеннического колл-центра на территории Мьянме наша соотечественница уже 7 апреля будет направлена в Таиланд для репатриации в Россию. Соответствующее заявление сделали представители посольства России в азиатской стране через собственный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что женщина незаконно удерживалась ранее в населенном пункте Метта Лин Мьяйн в районе города Мьявади в течение пяти месяцев. Ее удалось спасти 26 февраля. Совместная работа проводилась при участии сотрудников Посольства России в Мьянме, представителя правоохранительных органов России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских полицейских и местных военнослужащих.

сообщение от дипломатического представительства

Дипломаты добавили, что персональные данные освобожденной гражданки России в установленном порядке доводятся до сведения ее родственников.

В Таиланде поймали "охотника за головами" из России, заманивающего в колл-центр в Маниле.

Фото: Telegram / Посольство России в Мьянме