Россиянку, освобожденную в Мьянме, направят в Таиланд для репатриации
Сегодня, 10:17
Россиянку, освобожденную в Мьянме, направят в Таиланд для репатриации

Из Таиланда женщина будет возвращена на Родину.

Освобожденная из мошеннического колл-центра на территории Мьянме наша соотечественница уже 7 апреля будет направлена в Таиланд для репатриации в Россию. Соответствующее заявление сделали представители посольства России в азиатской стране через собственный Telegram-канал. Специалисты уточнили, что женщина незаконно удерживалась ранее в населенном пункте Метта Лин Мьяйн в районе города Мьявади в течение пяти месяцев.  Ее удалось спасти 26 февраля. Совместная работа проводилась при участии сотрудников Посольства России в Мьянме, представителя правоохранительных органов России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских полицейских и местных военнослужащих. 

Гражданка Российской Федерации, незаконно удерживаемая в мошенническом колл-центре в н.п. Метта Лин Мьяйн в районе городе Мьявади в течение пяти месяцев, будет направлена в Таиланд для репатриации в Россию 7 апреля.

сообщение от дипломатического представительства

Дипломаты добавили, что персональные данные освобожденной гражданки России в установленном порядке доводятся до сведения ее родственников.

Фото: Telegram / Посольство России в Мьянме

Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России,

