Задержанный на Кипре россиянин получает помощь, сообщили в посольстве

Серажудин Актулаев отвергает все обвинения американской стороны.

Россиянин Серажудин Актулаев, задержанный на кипрской территории по запросу американской администрации, получает от нашего посольства в Никосии всю необходимую помощь. Соответствующими данными с журналистами новостного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники местной дипломатической миссии. Эксперты пояснили, что наш соотечественник считает себя невиновным по всем пунктам обвинения.

Доступ к нему есть по-прежнему. Мы поддерживаем тесный контакт с ним и его родственниками. Жалоб у него каких-либо нет. Всю необходимую помощь, включая консульскую, полностью обеспечиваем. сообщение посольства на Кипре

Напомним, что гражданин России Серажудин Актулаев 1985 года рождения задержан на Кипре в конце мая 2025 года. В США мужчину обвиняют в кибермошенничестве. Вашингтон добивается экстрадиции россиянина. Окончательное решение по этому процессу будет принято 11 мая.

