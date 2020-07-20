Ученые вывели трансгенных мышей для испытания вакцин против COVID-19

В понедельник 20 июля руководство института поделилось своим новым исследованием. Ученые рассказали министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову о создании трансгенных мышей.

Ученые Института цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ФИЦ ИЦиГ СО РАН, Новосибирск) вывели трансгенных мышей для испытания вакцин против COVID-19. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу научного института.

Ученые создали в сжатые сроки генетическую линию лабораторных мышей, которые быстрее заражаются COVID-19. Грызуны пригодны для проведения испытания вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с вирусом. Пока ученые ожидают подтверждения, что трансгенные мыши действительно болеют коронавирусом, как и люди.

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Видео: Youtube/Минобороны России