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Трамп предрек уничтожение США в случае победы Байдена

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Американский лидер считает, что бывшего вице-президента Джо Байдена контролируют радикальные левые демократы.

Президент США Дональд Трамп предрек уничтожение США в случае победы Байдена. Об этом глава государства написал на своей страничке в Twitter.

Трамп считает, что, если Байден победит на выборах в ноябре 2020 года, произойдут невообразимо плохие вещи.

Посмотрите на Портленд, где политики совсем не против того, что у них уже 50 дней анархия. Посмотрите на Нью-Йорк, Филадельфию, Чикаго.

- Дональд Трамп, президент США

Накануне в Портленде участники беспорядков против расовой несправедливости и полицейского насилия осквернили, а после повалили памятник первому президенту и основателю США Джорджу Вашингтону. После появления правоохранительных органов они разбежались.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что японское правительство заплатит компаниям за уход из Китая. 

Видео: Youtube/Fox News

 

Теги: выборы сша 2020, джо байден, дональд трамп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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