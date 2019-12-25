К 80-летию хоккея в Петербурге выпустят лимитированный "Подорожник"

Лимитированный "Подорожник" к юбилею хоккея поступит в продажу 9 ноября.

В Петербурге к 80-летию отечественного хоккея выпустят особую серию проездных карт "Подорожник". Уникальные билеты поступят в продажу 9 ноября, а презентуют их днём раньше — 8 ноября — на льду спорткомплекса "Юбилейный". Мероприятие приурочено к финальному матчу международного турнира "Кубок будущего" между сборными России и Белоруссии. Организатором выпуска выступило СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Дизайн проездного выполнен в мозаичном стиле и передаёт идею преемственности поколений в хоккее. На лицевой стороне — эмблема и образы звёзд российского хоккея: Александра Овечкина, Евгения Малкина, Кирилла Капризова, Евгения Дадонова, Александра Георгиева и других известных спортсменов. Композиция вдохновлена реальным кадром из игры национальной сборной, а главный слоган серии — "Хоккей объединяет".

На обороте размещён панорамный вид на ледовую гладь Невы и силуэт Петропавловской крепости. По льду скользят хоккеисты в свитерах с надписью "Ленинград", что подчёркивает связь спорта с историей города.

Тираж лимитированной серии составит 10 000 экземпляров.

Фото:

СПб ГКУ "Организатор перевозок"