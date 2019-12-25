Роспотребнадзор предотвратил продажу двух миллионов упаковок моторных масел

Эксперты объяснили, что должно насторожить покупателя.

На российской территории реализациях двух миллионов упаковок нелегальных моторных масел предотвращена в октябре 2026 года. Соответствующими статистическими данными с журналистами поделились представители прес-службы Роспотребнадзора. Специалисты из профильного ведомства объяснили, что работа выполнена в рамках контроля за соблюдением разрешительного режима на кассах.

Этот механизм начал действовать с 1 октября 2026 года при розничной продаже моторных масел, смазочных материалов и специальных автомобильных жидкостей, подлежащих обязательной маркировке. пресс-служба Роспотребнадзора

Эксперты добавили, что особое внимание следует обращать на маркировку масла и соблюдение правил продажи маркированной продукции. Сделка должна быть осуществлена с помощью онлайн-кассы, маркировка DataMatrix на упаковке просканирована, а в чеке указано наименование приобретенного товара. В Роспотребнадзоре призвали отказаться от покупки автомобильных жидкостей в торговых точках, где не выдают кассовый чек и обслуживание ведется только за наличные денежные средства.

Роспотребнадзор выявил нарушение при использовании воды в детсаду Петербурга.

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