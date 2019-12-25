  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока"
Сегодня, 12:02
74
lesjasap

Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока"

0 0

В Турции не поддерживают односторонние ограничения США против российского газопровода.

Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции.  Эксперт заявил, что Турция и РФ тесно сотрудничают в сфере энергетики, поэтому сторона не хочет поддерживать односторонние ограничения США по данному проекту. 

"Турецкий поток" - это проект, который был создан и реализован в соответствии с потребностями стран региона. Мы не считаем правильным, что США подобным образом вмешиваются в дела соответствующих стран

сообщение источника ТАСС

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент страны включит проекты "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в санкционный список. Этот перечень составляется в связи с действием местного закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

Белорусский ресторатор выпустил видео о "зассавшем Лукашенко".

Теги: санкции, турецкий поток, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии