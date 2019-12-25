В Турции не поддерживают односторонние ограничения США против российского газопровода.

Анкара выступает против санкций США в отношении "Турецкого потока". В ТАСС заявили об этом со ссылкой на собственный дипломатический источник в Турции. Эксперт заявил, что Турция и РФ тесно сотрудничают в сфере энергетики, поэтому сторона не хочет поддерживать односторонние ограничения США по данному проекту.

"Турецкий поток" - это проект, который был создан и реализован в соответствии с потребностями стран региона. Мы не считаем правильным, что США подобным образом вмешиваются в дела соответствующих стран сообщение источника ТАСС

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Госдепартамент страны включит проекты "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в санкционный список. Этот перечень составляется в связи с действием местного закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

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