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Белорусский ресторатор выпустил видео о "зассавшем Лукашенко"

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Вадим Прокопьев высказался на тему того, как он относится к белорусскому лидеру.

Белорусский ресторатор выпустил видео о "зассавшем Лукашенко". Вадим Прокопьев на YouTube-канале разместил ролик с критикой действующего президента республики. Ранее он призывал главу государства выйти с ним на ринг.

Чувствую за собой полное право перейти с несостоявшимся дуэлянтом на "ты". И сообщить то, что о нем давно думаю...Хочешь, чтобы мы предались меланхолии. Нет, моя лапочка, сейчас по-другому

Вадим Прокопьев, белорусский ресторатор

По словам белоруса, Лукашенко хочет парализовать "нашу волю". Он считает, что сначала лидер Белоруссии украл выборы, а затем начал торговаться политическими заключенными с Майком Помпео. 

Прокопьев уверен, что Лукашенко знает о своем "крошечном рейтинге".

Главного соперника Лукашенко обвинили в легализации "грязных" денег из России.

Видео: Youtube/ Vadim Prokopiev

Теги: александр лакашенко, белоруссия, ресторатор
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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