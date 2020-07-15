Белорусский ресторатор вызвал Лукашенко на дуэль

На принятие решения Вадим Прокопьев отвел политику 24 часа.

Белорусский ресторатор вызвал Александра Лукашенко на дуэль. Вадим Прокопьев опубликовал обращение к президенту страны на YouTube-канале. По словам активиста, ему стало известно о том, что глава государства - п****** (лицо нетрадиционной сексуальной ориентации).

Вадим Прокопьев заявил, что требует от Александр Лукашенко публичных извинений или дуэли. Он предложил политику провести три раунда на боксерском ринге. В качестве секундантов поединка будут задействованы глава МВД Юрий Караев и экс-командир ОМОН Юрий Подобеда. На ответ президенту Белоруссии ресторатор дал 24 часа.

ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатов в президенты.

Видео:Youtube/ Vadim Prokopiev