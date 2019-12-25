ЦИК Беларуси зарегистрировала кандидатов в президенты

Оппозиционными кандидатами стали жена блогера Тихановского и Андрей Дмитриев.

Центральная избирательная комиссия Беларуси зарегистрировала кандидатов в президенты. Ими стали пять человек: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анна Канопацкая и Андрей Дмитриев.

До этого Виктора Бабарико сняли с выборов президента Белоруссии. В ЦИК отказали оппозиционеру в регистрации его кандидатуры на президентских выборах. Чиновники объяснили, что обнаружили несоответствия в декларации о доходах и имуществе гражданина. Также вопросы вызвало участие иностранной компании в избирательной кампании Бабарико.

Также Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказала в регистрации кандидатом в президенты республики Валерию Цепкало. По данным чиновников, причиной отказа стало то, что политик не смог преодолеть барьер по сбору достоверных подписей его сторонников.

Отметим, что кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев призвал власть отпустить политзаключенных. Главу белорусского ЦИКа Лидию Ермошину он попросил забрать заявление на блогера и политика Сергея Тихановского, после которого на него завели ещё одно уголовное дело.

Также Дмитриев заявил, что в случае своей победы он объявит новые выборы президента. Он добавил, что сейчас ни у одного из кандидатов нет большинства голосов, зато их объединяет единый запрос со стороны избирателей.

Абсолютное большинство белорусов хочет выбрать нового президента. Андрей Дмитриев, кандидат в президенты Белоруссии

Он призвал считать свою избирательную не компанией кандидата Дмитриева, а компанией солидарности тех, кто считает, что Беларуси нужен новый президент.

Я считаю, что стать кандидатами имеют право Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Сергей Тихановский

Ранее ЦИК Белоруссии зарегистрировал Лукашенко кандидатом на пост президента.