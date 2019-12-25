ЦИК отказал Цепкало в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

Кандидат не прошел порог по сбору подписей его сторонников.

Центральная избирательная комиссия Белоруссии отказала Валерию Цепкало в регистрации кандидатом в президенты республики. Об этом сообщили представители ЦИК во время онлайн-трансляции. По данным чиновников, причиной отказа стало то, что политик не смог преодолеть барьер по сбору достоверных подписей его сторонников.

ЦИК признал действительными только 75249 подписей подписей в поддержку кандидата. Ранее команда Цепкало подала на рассмотрение 158682 подписей. Большая их часть не прошла внутреннюю проверку. По словам кандидата, власть стремится "максимально ослабить или выбить из... кампании наиболее рейтинговых кандидатов".

Напомним, что Валерий Цепкало является бывшим главой администрации Парка высоких технологий. Кроме него заявки на выборы президента, которые состоятся 9 августа, подали еще пятеро кандидатов.

Бабарико сняли с выборов президента Белоруссии.