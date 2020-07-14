ЦИК отказал в регистрации кандидатуры Бабарико на выборах.

Виктора Бабарико сняли с выборов президента Белоруссии. Об этом сообщили местные журналисты из портала TUT.BY. Они сослались на информацию, предоставленную Центральной избирательной комиссией республики. В ЦИК отказали оппозиционеру в регистрации его кандидатуры на президентских выборах. Чиновники объяснили, что обнаружили несоответствия в декларации о доходах и имуществе гражданина. Также вопросы вызвало участие иностранной компании в избирательной кампании Бабарико.

В рамках заседания ЦИК, председатель Лидия Ермошина зачитала письмо из Комитета государственного контроля. В документе указывается на то, что Виктор Бабарико ранее руководил преступной группой, которая занималась отмыванием денежных средств.

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Видео: YT / Телеканал ОНТ