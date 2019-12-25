Белорусские правозащитники признали Бабарико и его сына политзаключенными

Они требуют освободить заключённых из под стражи.

Белорусские правозащитники центра "Весна" признали Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который является главой инициативной группы политика, политзаключенными.

Политзаключёнными признали и других членов инициативной группы кандидата в президенты Белоруссии - Светлану Купрееву, Владимира Дударева и других.

Правозащитники требуют освободить их из под стражи, а также обеспечить для Бабарико возможность для участия в "свободных, демократических выборах", которые основаны на принципах равной и конкурентной борьбы.

Белорусские правозащитники требуют от властей страны отказаться от силовых методов давления на политических конкурентов.

Помимо "Весны" письмо о признании Бабарико и его соратников политзаключёнными подписали десять правозащитных организаций. Среди них - Белорусский Хельсинкский комитет, Центр правовой трансформации Lawtrend, общественное объединение "Правовая инициатива".

Ранее соперника Лукашенко и его сына отправили в СИЗО КГБ.