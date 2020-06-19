Соперника Лукашенко и его сына отправили в СИЗО КГБ

Кандидата на пост главы государства и его сына обвиняют по шести статьям.

Соперника Лукашенко в борьбе за пост президента Виктора Бабарико и его сына Эдуарда отправили в СИЗО КГБ. Об этом пишут "РИА Новости".

Правоохранительные органы считают, что семья Бабарико уклоняется от уплаты налогов и отмывании средств. Также возбуждены уголовные дела связанные с мошенничеством, хищением денег и получением взяток. В Минске в офисе Белградпромбанка прошли обыски. Напомним, что кандидат на пост президента Белоруссии был руководителем офиса в течение 20 лет.

Замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что задержание Бабарико означает срыв выборов. По мнению эксперта, очевидно, что он хочет назначить себя на шестой срок.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.

Видео: Youtube/Телеканал ОНТ