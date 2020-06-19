Глава Белоруссия заявил, что республика сорвала маски с кукол и кукловодов.

Александр Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии. Глава республики рассказал журналистам, что сейчас все политические интересы Запада и Востока сконцентрированы на ситуации, которая складывается в связи с предвыборной кампанией в Белоруссии.

Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик добавил, что правительство страны сорвало маски " с определенных не только кукол, но и кукловодов". По словам Лукашенко, эти кукловоды находились за пределами Белоруссии. Они ставили перед собой задачу привести Минск к "майдану". Глава государства добавил, что масштабный план по дестабилизации обстановки в Белоруссии провалился.

В Минске прошла массовая акция протеста из-за задержаний соперников Лукашенко.

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