В Минске прошла массовая акция протеста из-за задержаний соперников Лукашенко

В митинге приняли участие более 1600 человек.

В Минске прошла массовая акция протеста из-за задержаний соперников Александра Лукашенко. Об этом сообщили журналисты из "Радио Свобода". Они рассказали, что митинг получил название "Пикет солидарности". Мероприятие организовала правоцентристская коалиция. Белорусы поддерживают задержанных оппонентов действующего президента республики, которых забрала полиция во время избирательной кампании.

Местные СМИ отметили, что акция в Минске собрала более 1600 человек. Люди не стали расходиться даже из-за начавшегося дождя. Во время акции протеста граждане могли подписать документы в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии.

На митинге присутствовала полиция. Представители закона просили собравшихся разойтись.

Лукашенко потребовал от правоохранителей "не цепляться к людям по мелочам".