Бабарико подозревается в попытке воздействия на свидетелей и сокрытии улик по делу Белгазпромбанка.

В Белоруссии задержан кандидат на пост президента Виктор Бабарико. Об этом сообщает белорусский журналист Степан Путило в своем Telegram-канале.

Совсем недавно в доме соперника Лукашенко в Минске прошли обыски. Правоохранительные органы приехали в особняк Бабарико. На месте дежурили вооруженные люди в масках. В момент обыска политика вместе с его сыном отправили на допрос.

Напомним, что президентские выборы в Белоруссии состоятся 9 августа. По всей стране активисты проводят акции в честь оппозиционных кандидатов. В свою очередь, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что радикальная оппозиция хочет власти и денег российских чиновников.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в жилом доме в Москве произошла стрельба.

Видео: Youtube/ОГП-ТВ