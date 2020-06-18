В жилом доме в Москве произошла стрельба

Погибли четыре человека. Среди них женщины и трехлетний ребенок.

В жилом доме №38 на улице Приорова в Москве произошла стрельба. Соседи услышали шум в соседней квартире и вызвали экстренные службы.

О происшествии стало известно несколько часов назад. В Telegram появилось видео, где злоумышленник заходит в подъезд к своей бывшей девушке Елизавете Хлюпиной. Позднее выяснилось, что стрельбу в квартире устроил 21-летний Севастьян Путинцев. Он долгое время преследовал девушку, с которой они расстались. Пара была в отношениях почти 5 лет. Друзья девушки утверждают, что Елизавета скрывалась от своего бывшего возлюбленного. Ей даже пришлось сменить страницу в социальных сетях, потому что мужчина изводил ее ревностью.

Известно, что Севастьян Путинцев имеет судимость. Также у него было разрешение на оружие, из которого он стрелял. Злоумышленник сделал шесть-семь выстрелов.

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Видео: Telegram/Baza