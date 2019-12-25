Идущий с большой скоростью транспорт может попросту не заметить велосипедиста.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что Петербуржцев попросили не ездить по дамбе на велосипеде. Об этом сообщила пресс-служба дирекции КЗС.

В ведомстве заявили, что дороги на дамбе предназначены только для проезда автомобилей.

Дирекция КЗС напоминает, что согласно ПДД РФ п. 16, п. п. 16.1, на автомагистралях запрещается движение велосипедов! Это правило продиктовано смертельной опасностью! пресс-служба дирекции КЗС.

Отмечается, что водители на большой скорости могут не заметить велосипедиста.

Ранее мы сообщали о том, что МЧС предупреждает горожан о надвигающейся на Петербург грозе.

Фото:pixabay