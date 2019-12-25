МЧС предупреждает горожан о надвигающейся на Петербург грозе

Петербуржцев просят быть осторожнее, потому что порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что МЧС предупреждает о надвигающейся на Петербург грозе. Соответствующие выводы сделали специалисты ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Горожан просят быть аккуратнее, потому что в городе ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 18 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью +17...+19 гр., днем +26...+28 градусов.

Ближайшие 1-3 часа ожидаются ливни, грозы, с кротковременным усилением ветра до 18 м.с, местами град.

Петербуржцы сообщают в соцсетях, что грозовые тучи уже нависли над Волосовским и Кингисеппским районами в Ленобласти.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге резко изменились цены на аренду дач.

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