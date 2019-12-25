В начале июня в Ленобласти можно было арендовать более 370 домов.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что в Петербурге резко изменились цены на аренду дач. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главного эксперта аналитического центра "ЦИАН" Викторию Кирюхину.

Как оказалось, более 80% дач уже сданы в долгосрочную аренду. Согласно данным аналитиков, это на 20% по сравнению с маем прошлого года.

Отмечается, что средняя ставка аренды дома в низком и среднем ценовом сегменте в мае составила 70 тысяч рублей. Ранее за аналогичный период горожане платили 58 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы сообщали о том, что из Петербурга в Карелию и Финляндию запустят новый туристический маршрут.

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