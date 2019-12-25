Из Петербурга в Карелию и Финляндию запустят новый туристический маршрут

Его суть – посещение русской и финской Карелии за одно путешествие.

Власти Карелии разработали четыре новых туристических маршрута и объединили их под одним брендом "Одна Карелия – две страны". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова директора информационного туристского центра Карелии Алексея Тигушкина.

Новый маршрут запустят уже в следующем году. Его суть – посещение русской и финской Карелии за одно путешествие.

В программу входит посещение горного парка "Рускеала" и Валаамского монастыря в России, а также национального парка "Коли" и коммуны в Иломантси в Финляндии. Начать путешествие можно будет как из Петербурга, так и из финского города Йоэнсуу.

Ранее мы писали, что летом из Петербурга в три города Югры будут летать прямые рейсы.

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