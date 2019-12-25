  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Летом из Петербурга в три города Югры будут летать прямые рейсы
Сегодня, 15:48
95
Alena_Zinovieva

Летом из Петербурга в три города Югры будут летать прямые рейсы

0 0

Полеты будет выполнять авиакомпания Utair.

Этим летом авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Петербурга в три города Югры. Об этом сообщается на официальной странице авиаперевозчика "ВКонтакте".

Самолеты будут напрямую летать из Северной столицы в Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск. Кроме того, авиакомпания запустит прямой рейс из Петербурга в Москву.

Детей до 12 лет Utair перевозит за половину стоимости. Для этого билет необходимо приобрести с 1 по 30 июня.

Ранее мы писали, что в июле из Петербурга в Грозный запустят прямой рейс.

Фото: pixabay.com

Теги: utair, авиарейс, югра
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии