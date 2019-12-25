Летом из Петербурга в три города Югры будут летать прямые рейсы

Полеты будет выполнять авиакомпания Utair.

Этим летом авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Петербурга в три города Югры. Об этом сообщается на официальной странице авиаперевозчика "ВКонтакте".

Самолеты будут напрямую летать из Северной столицы в Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск. Кроме того, авиакомпания запустит прямой рейс из Петербурга в Москву.

Детей до 12 лет Utair перевозит за половину стоимости. Для этого билет необходимо приобрести с 1 по 30 июня.

Ранее мы писали, что в июле из Петербурга в Грозный запустят прямой рейс.

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