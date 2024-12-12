В результате аварии пострадали два человека.

В Югре на трассе произошло столкновение трех автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 24 декабря на 945 километре автодороги "Тюмень - Ханты-Мансийск". По предварительным данным, 29-летняя водительница иномарки Volkswagen при выполнении обгона на разрешенном участке не убедилась в безопасности маневра. Она столкнулась со встречным автомобилем Toyota.

От сильного удара переднее колесо Volkswagen отбросило на правую сторону дороги, куда позже наехал автомобиль Kia. В результате аварии пострадали два пассажира Toyota. В Госавтоинспекции Югры напомнили водителям о максимальной концентрации внимания при совершении обгона.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии после ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело.

Фото: Госавтоинспекция Югры