В Удмуртии после ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело
Сегодня, 10:25
В результате аварии пострадали 14 человек, из них восемь детей.

В Удмуртии после ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Инцидент произошел вечером 21 декабря на автодороге "Ижевск-Ува". По данным следствия, столкнулись школьный микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 14 человек, из них восемь детей. Сообщается, что один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Следственными органами СК РФ по Удмуртии возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия. Всем участникам ДТП оказывается квалифицированная медицинская помощь. В рамках расследования уголовного дела будут тщательно проверены условия перевозки школьников и дана правовая оценка соблюдению норм безопасности.

Ранее мы сообщали, что в Приангарье в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек.

Фото: МЧС Удмуртии

Теги: дтп, уголовное дело, удмуртия, школьный автобус
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

