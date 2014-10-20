В результате аварии пострадали 14 человек, из них восемь детей.

В Удмуртии после ДТП со школьным автобусом возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Инцидент произошел вечером 21 декабря на автодороге "Ижевск-Ува". По данным следствия, столкнулись школьный микроавтобус и легковой автомобиль. В результате аварии пострадали 14 человек, из них восемь детей. Сообщается, что один ребенок находится в тяжелом состоянии.

Следственными органами СК РФ по Удмуртии возбуждено уголовное дело. Следователи работают на месте происшествия. Всем участникам ДТП оказывается квалифицированная медицинская помощь. В рамках расследования уголовного дела будут тщательно проверены условия перевозки школьников и дана правовая оценка соблюдению норм безопасности.

Фото: МЧС Удмуртии