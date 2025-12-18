В Приангарье в ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек

Из них девять доставлены в местную больницу.

В Приангарье в результате ДТП с микроавтобусом пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутской областной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 17 декабря на 5 км автодороги "Нижнеудинск–поселок Шумский". По предварительным данным, микроавтобус въехал в стоявший на полосе движения автобетоносмеситель. В момент ДТП в транспортном средстве находились работники местного предприятия.

В результате аварии пострадали водитель и 10 пассажиров. Из них девять доставлены в местную больницу. Отмечается, что автобетоносмеситель стоял на дороге без опознавательных знаков. Пркуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки.

