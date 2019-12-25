В Курской области в ДТП с автобусом погиб человек

Всех пострадавших в результате аварии доставят в Курскую областную больницу.

В Курской области в результате ДТП с автобусом погиб человек. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 16 декабря на трассе между Рыжково и Линцом. В региональное УМВД поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля Toyota и автобуса. Хинштейн сообщил, что в результате аварии погиб один человек. Еще четверо человек пострадали.

Всех пострадавших доставят в Курскую областную больницу. Также Хинштейн заявил, что власти региона окажут всю необходимую помощь. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины произошедшего.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области задержали нетрезвого лихача, ранее скрывшегося с места ДТП.

Фото: Telegram / Александр Хинштейн