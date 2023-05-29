В отношении задержанного составили административные материалы.

В Калининградской области задержали нетрезвого лихача, ранее скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в поселке Бережковское. Экипаж Госавтоинспекции в ходе патрулирования обратил внимание на машину Audi, водитель которой двигался по встречной полосе. Они оповестили ближайшие наряды ДПС о выявленном нарушителе и вместе с коллегами организовали его преследование.

Совместными усилиями автоинспекторы задержали водителя, у которого были признаки алкогольного опьянения. Его отстранили от управления транспортным средством. Также полицейские выяснили, что ранее в этот же день он стал виновником ДТП, в результате которого никто не пострадал, и покинул место аварии. В отношении задержанного составили административные материалы.

Видео: УМВД по Калининградской области