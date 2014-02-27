В Кузбассе пресекли передачу аферистам 425 тысяч рублей в банке с вареньем

В Кузбассе сотрудники полиции пресекли передачу аферистам 425 тысяч рублей в банке с вареньем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным ведомства, в полицию обратился водитель такси. Он сообщил, что в ходе выполнения поступившего заказа забрал у пожилого жителя Ленинска-Кузнецкого пакет с банкой варенья и полотенцем. Таксист должен был доставить посылку в Кемерово. Однако мужчина заподозрил неладное и решил направиться в полицию.
Полицейские изучили содержимое пакета и обнаружили сверток с деньгами в размере 425 тысяч рублей. Его спрятали в емкость с вареньем. Выяснилось, что хозяин денег стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты от имени сотрудников финансовой организации сообщили пенсионеру, что кто-то пытается оформить кредит от его имени и убедили его перевести деньги на "безопасный счет".
Потерпевшему вернули деньги. Возбуждено уголовное дело.
Видео: УМВД по Кемеровской области
