В Кузбассе пресекли передачу аферистам 425 тысяч рублей в банке с вареньем

В полицию обратился водитель такси, который должен был отвезти посылку в Кемерово.

В Кузбассе сотрудники полиции пресекли передачу аферистам 425 тысяч рублей в банке с вареньем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, в полицию обратился водитель такси. Он сообщил, что в ходе выполнения поступившего заказа забрал у пожилого жителя Ленинска-Кузнецкого пакет с банкой варенья и полотенцем. Таксист должен был доставить посылку в Кемерово. Однако мужчина заподозрил неладное и решил направиться в полицию.

Полицейские изучили содержимое пакета и обнаружили сверток с деньгами в размере 425 тысяч рублей. Его спрятали в емкость с вареньем. Выяснилось, что хозяин денег стал жертвой телефонных мошенников. Аферисты от имени сотрудников финансовой организации сообщили пенсионеру, что кто-то пытается оформить кредит от его имени и убедили его перевести деньги на "безопасный счет".

Потерпевшему вернули деньги. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД по Кемеровской области