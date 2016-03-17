Полиция Курской области пресекла вымогательство 250 тысяч рублей

У одного из задержанных ранее была судимость.

Сотрудники полиции Курской области пресекли вымогательство 250 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, злоумышленники требовали у потерпевшего крупную сумму денег, угрожая физической расправой. Деньги должны были пойти в счет урегулирования конфликта между жертвой вымогательства и общим знакомым подозреваемых. Оперативники установили и задержали двух жителей города Курчатова. У одного из них ранее была судимость.

В момент поимки один из подельников выбросил из окна многоквартирного дома телефон, а также хранившуюся у него массу, которая предположительно является наркотиком. Возбуждено уголовное дело.

