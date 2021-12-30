На каждого правонарушителя наложен штраф в размере от 5 до 40 тысяч рублей.

В Чехове полицейские выявили свыше 30 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Профилактичесий рейд провели в складском комплексе в селе Новоселки. В результате проверки полицейские выявили 61 нарушение миграционного законодательства. В отношении 33 иностранцев составлены административные протоколы за незаконную трудовую деятельность на территории РФ.

На каждого правонарушителя наложен штраф в размере от 5 до 40 тысяч рублей. В отношении 28 иностранцев принято решение о выдворении за пределы страны. Сотрудники полиции устанавливают работодателя, который привлекал иностранцев к труду без соответствующих разрешений.

Видео: Telegram / Полиция Подмосковья