Сегодня, 10:25
В Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции

Криминальный доход группы превысил один миллион рублей.

В Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, с 2024 года неустановленные лица подыскивали иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России. Они оформляли за деньги фиктивные документы. В общей сложности было организовано незаконное пребывание более 1 000 приезжих.

Криминальный доход группы превысил один миллион рублей. В результате оперативно-розыскного мероприятия полицейские задержали двоих курьеров. При себе у них изъяты документы, печати, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, мвд россии, москва, нарушение миграционного законодательства, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

