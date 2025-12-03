Криминальный доход группы превысил один миллион рублей.

В Москве задержали участников организованной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным следствия, с 2024 года неустановленные лица подыскивали иностранцев, желавших легализовать свое пребывание в России. Они оформляли за деньги фиктивные документы. В общей сложности было организовано незаконное пребывание более 1 000 приезжих.

Криминальный доход группы превысил один миллион рублей. В результате оперативно-розыскного мероприятия полицейские задержали двоих курьеров. При себе у них изъяты документы, печати, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА