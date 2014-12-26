Предварительный размер материального ущерба превысил 65 млн рублей.

В Приамурье пресечена незаконная добыча полезных ископаемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, группа "черных копателей" осуществляла незаконную добычу бурого угля. Отмечается, что злоумышленники не имели лицензии на пользование недрами. Полицейские обнаружили специальную технику, задействованную в незаконной добыче. В результате проведенных мероприятий установлено, что злоумышленники успели извлечь из недр более 18 тысяч кубометров угля.

Предварительный размер материального ущерба превысил 65 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА