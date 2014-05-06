В Москве задержан молодой человек, проехавший на крыше электропоезда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, 20-летний житель Московской области залез на крышу поезда на станции столичного метро "Пушкинская". Он проехал на крыше до станции "Кузнецкий Мост". Его задержали полицейские на станции "Китай-город".
Отмечается, что задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении молодого человека составлены протоколы об административных правонарушениях. Ему назначен штраф.
Видео: Telegram / МВД МЕДИА
