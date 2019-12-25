В МВД рассказали, как мошенники могут похитить биометрические данные

Российские правоохранительные органы назвали основные способы получения мошенниками биометрических данных пользователя, которые потом злоумышленники могут использоваться в преступных схемах. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы МВД в ответ на запрос информационного агентства "ТАСС". Известно, что сбор сведений о человеке может происходить через через рассылку массовых сообщений, как правило, со ссылкой на фишинговые онлайн-сервисы, банковский сервис или приложение.
Для сбора биометрических данных злоумышленники могут совершать вам звонки по видеосвязи и во время общения вести видеозапись разговора.
пресс-слжба МВД РФ
Крое указанных способов биометрические данные человека могут быть похищены под предлогом оплаты услуги или составления заявки в случаях, когда мошенники могут потребовать подтвердить у жертвы обмана его личность. Для этого аферисты просят потерпевшего включить камеру и показать лицо со всех ракурсов или, глядя в камеру, помахать рукой. Еще одним методам сбора данных является изучение фотографий и видеозаписей из социальных сетей, которые человек опубликовал в открытом доступе.
