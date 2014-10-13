Россиянам рассказали, как мошенники повторно обманывают жертв

В России пострадавшие повторно попадаются на уловки, потому что пережили шок и хотят восстановить контроль над ситуацией.

Злоумышленники через анонимные Telegram-каналы предлагают россиянам якобы помощь пострадавшим от мошенничества, однако фактически создают условия для нового преступления. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при правоохранительных органах.

После столкновения с мошенниками человек нередко ищет способ "вернуть деньги" или хотя бы понять, что делать дальше. И именно в этот момент риск повторного обмана становится максимальным. В анонимных Telegram-каналах сформировалась целая экосистема персонажей, которые работают исключительно на уязвленное состояние. пост от киберполиции

В профильном ведомстве пояснили, что в таких Telegram-каналах можно встретить фальшивых юристов, которые не имеют ни лицензии, ни офиса, ни документов. Однако лжеспециалисты говорят гражданам о существовании "лазеек" в законодательстве, которые помогут вернуть денежные средства. Далее аферисты вымогают с клиентов деньги за фиктивные консультации, платные обращения и "подачу ходатайств". Дополнительно они вызываются помочь отследить украденные ранее деньги, заблокировать банковскую карту злоумышленника или вернуть финансовый перевод. Таким образом преступники применяют техническую терминологию, чтобы вызвать доверие у потерпевшего.

Еще одной криминальной схемой по обману россиян является ситуация с "оперативными следователями". Эти лица якобы работают в государственной программе и ищут потерпевших от рук мошенников. Благодаря доверию к силовым структурам они выманивают деньги у пострадавшего под предлогом помочь расследованию. Кроме этого популярен сценарий с профессиональными решалами". В этом случае мошенники представляются теми, кто ранее когда-то работал в колл-центрах аферистов. Они пользуются эмоциональным состоянием жертвы, после чего предлагают "решить вопрос через людей с той стороны".

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России